Скользкая дорога стала причиной ДТП с большегрузом во Владивостоке

Во Владивостоке вечером 10 сентября на улице Адмирала Горшкова, 60 Г произошло ДТП с участием грузовика. По предварительной информации, инцидент случился перед развязкой микрорайона Снеговая Падь — водитель фуры, направляясь в сторону выезда из города, не справился с управлением на скользком из-за дождя участке дороги, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.