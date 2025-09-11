Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скользкая дорога стала причиной ДТП с большегрузом во Владивостоке

Фура врезалась в леерное ограждение.

Источник: полиция Приморья

Во Владивостоке вечером 10 сентября на улице Адмирала Горшкова, 60 Г произошло ДТП с участием грузовика. По предварительной информации, инцидент случился перед развязкой микрорайона Снеговая Падь — водитель фуры, направляясь в сторону выезда из города, не справился с управлением на скользком из-за дождя участке дороги, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.

В результате транспортное средство съехало с дороги и врезалось в леерное ограждение.

Представители ГАИ просят водителей быть особенно внимательными в условиях ухудшения погоды.