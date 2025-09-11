Почти 60 человек пострадали в Мексике при взрыве автоцистерны

Как минимум 57 человек пострадали при взрыве газовой автоцистерны в Мехико (столица Мексики). Об этом заявила мэр города Клара Бругада.
По ее данным, в Мехико перевернулась газовая автоцистерна объемом 49,3 тыс. литров. В результате происшествия 57 человек получили травмы и были доставлены в разные больницы города.
«19 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Для эвакуации использовались вертолеты, кареты скорой помощи и все силы экстренных служб», — рассказала глава мегаполиса.
Также повреждения получили 18 автомобилей.
В настоящий момент прокуратура мексиканской столицы устанавливает причины произошедшего.
