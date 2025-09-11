Отец убитого на Burning Man Вадима Круглова попросил Трампа подключить ФБР

Следствие по делу Круглова до сих пор ведет только местный шериф.
Отец убитого на фестивале Burning Man в США Вадима Круглова обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой вмешаться в расследование гибели сына. Об этом рассказал сам отец погибшего. По его словам, с момента обнаружения тела сына прошла уже неделя, однако расследованием занимается только местный шериф, а федеральные органы, включая ФБР, к делу не подключились.
«Я полагаюсь на профессионализм сотрудников ФБР. Зло должно быть наказано! Поэтому я обращаюсь к вам, уважаемый господин президент, и прошу вас дать распоряжение службам ФБР немедленно приступить к расследованию убийства моего сына», — цитирует KP.RU слова Игоря Круглова.
Вечером 30 августа на территории временного города Блэк-Рок-Сити было найдено тело 34-летнего Вадима Круглова. По информации пресс-службы управления шерифа округа Першинг (Невада), личность погибшего установили с помощью дактилоскопической экспертизы. На данный момент подозреваемых по делу не выявлено, следственные мероприятия продолжаются.
Как сообщили организаторы фестиваля, Круглов прибыл на мероприятие 24 августа в качестве художника и автора одной из художественных инсталляций. После песчаной бури связь с ним была утрачена. Друзья начали самостоятельные поиски, однако тело обнаружили случайные участники фестиваля. Очевидцы рассказали полиции о конфликте, произошедшем в одном из лагерей незадолго до трагедии.
Организаторы Burning Man выразили соболезнования родственникам погибшего и заверили в готовности содействовать расследованию, включая поддержку программы анонимных обращений от свидетелей. Российское посольство поддерживает взаимодействие с офисом шерифа и оказывает необходимую помощь семье Круглова.