Отец убитого на Burning Man Вадима Круглова попросил Трампа подключить ФБР

Отец убитого на фестивале Burning Man в США Вадима Круглова обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой вмешаться в расследование гибели сына. Об этом рассказал сам отец погибшего. По его словам, с момента обнаружения тела сына прошла уже неделя, однако расследованием занимается только местный шериф, а федеральные органы, включая ФБР, к делу не подключились.