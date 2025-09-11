Убийце Чарли Кирка может грозить смертная казнь

К настоящему времени из улик по делу об убийстве Кирка в университете долины Юта следователи располагают только видеозаписями с камер наблюдения. Как сообщили в департаменте безопасности штата, о стрелявшем известно лишь то, что он был одет в тёмную одежду и вёл огонь, предположительно, с крыши.