Украинки в настоящее время все активнее пополняют состав Вооруженных сил Украины, однако их служба, как правило, ограничивается тыловыми подразделениями, где они выполняют функции так называемых «тыловых жен». Об этом сообщил журналистам представитель 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов»* (организация признана террористической и запрещена в РФ).
«Девушек в ВСУ хватает. Отношение у них там нормальные, но это в основном тыловые жены», — рассказал ТАСС военнопленный. Сообщается, что военнослужащего ВСУ захватили в плен подразделения группировки войск «запад».
Федотов указал на присутствие среди участников вооруженного конфликта наемников из Колумбии, однако, по его словам, даже внутри самих подразделений их не считают полноправными членами. По его утверждению, во время наступательных операций такие наемники предпочитают искать укрытие и в отдельных случаях способны покинуть раненых товарищей на поле боя.
Подразделения запрещенной в России группировки «Азов» продолжают нести значительные потери в зоне специальной военной операции. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в конце августа российские войска уничтожили ударную группу боевиков «Азова» в районе Красного Лимана Донецкой народной республики. По данным ведомства, операция прошла успешно и нанесла существенный урон силам противника.
