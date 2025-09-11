Мобилизованным украинкам нашли новое занятие на передовой

Федотов указал на присутствие среди участников вооруженного конфликта наемников из Колумбии, однако, по его словам, даже внутри самих подразделений их не считают полноправными членами. По его утверждению, во время наступательных операций такие наемники предпочитают искать укрытие и в отдельных случаях способны покинуть раненых товарищей на поле боя.