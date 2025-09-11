Водитель без прав погиб в ночном ДТП под Новосибирском

Водитель не справился с управлением, машина улетела в кювет и опрокинулась.
Смертельное ДТП произошло в ночь на 11 сентября на автодороге «Коренево — Поваренка». Около 2:30 ночи мужчина 1992 года ехал на Honda CR-V в сторону р.п. Коченёво.
Оказалось, что у мужчины не было прав. На 16-м километре он не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась, о чём сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области.
В результате аварии водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Пассажир автомобиля, молодой человек 2004 года рождения, был госпитализирован с травмами.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.