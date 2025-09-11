Ричмонд
МВД рассказало о новой схеме мошенничества с телефонами

Телефонные мошенники убеждают жертв покупать дорогие современные смартфоны.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Телефонные мошенники могут представляться юристами и убеждать жертв покупать дорогие современные смартфоны, следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как указано в материалах, телефонные мошенники по одной из схем сообщают жертве, что с ее банковского счета якобы были совершены денежные переводы на Украину.

Затем с жертвой связывается лже-юрист, который уже убеждает купить современный смартфон и отправляет на некий адрес под предлогом якобы важного задания, где жертве передадут ценные бумаги и деньги, отмечается в материалах.

Гражданам рекомендуется помнить, что реальный сотрудник правоохранительных органов или юрист не просить покупать технику и посещать незнакомые места для решения ваших проблем.