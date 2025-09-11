Стали известны последние слова сторонника Трампа перед гибелью

Стало известно, что произнес за мгновение до гибели Чарли Кирк, сторонник президента США Дональда Трампа. Перед тем, как в американского консервативного политика и активиста выстрелили, он говорил о проблеме огнестрельного насилия в Штатах. Об этом сообщает местный телеканал.