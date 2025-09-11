Ричмонд
Стали известны последние слова сторонника Трампа перед гибелью

Стало известно, что произнес за мгновение до гибели Чарли Кирк, сторонник президента США Дональда Трампа. Перед тем, как в американского консервативного политика и активиста выстрелили, он говорил о проблеме огнестрельного насилия в Штатах. Об этом сообщает местный телеканал.

Кирк говорил о проблеме использовании оружия на улицах Штатов в момент гибели.

«Слишком много», — сказал Кирк, отвечая на вопрос о виновниках массовой стрельбы за последнее десятилетие среди трансгендеров*. Эти слова Кирка стали последними, передает CNN со ссылкой на запись выступления.

«Слишком много», — сказал Кирк, отвечая на вопрос о виновниках массовой стрельбы за последнее десятилетие среди трансгендеров*. Эти слова Кирка стали последними, передает CNN со ссылкой на запись выступления.

После этого, едва началась дискуссия между Кирком и автором вопроса, произошел выстрел. Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею.

Он был основателем консервативной организации Turning Point USA и известным сторонником Дональда Трампа. Покушение на него произошло 10 сентября во время политического мероприятия в Университете долины Юта, после чего Кирк был госпитализирован в критическом состоянии и вскоре скончался. Его смерть официально подтвердил президент США Дональд Трамп, выразив соболезнования семье политика.

*Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.

