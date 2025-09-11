Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка освобожден после допроса

ФБР задержало не того человека.
После проведения допроса представители правоохранительных органов приняли решение освободить задержанного по подозрению в убийстве политического активиста Чарли Кирка. Об этом в социальной сети Х сообщил директор ФБР Каш Патель.
«Проведение расследования продолжается. И мы намерены и далее размещать материалы с целью поддержания его прозрачности», — написал Патель.
