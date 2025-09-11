Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка освобожден после допроса

После проведения допроса представители правоохранительных органов приняли решение освободить задержанного по подозрению в убийстве политического активиста Чарли Кирка. Об этом в социальной сети Х сообщил директор ФБР Каш Патель.

ФБР задержало не того человека.

После проведения допроса представители правоохранительных органов приняли решение освободить задержанного по подозрению в убийстве политического активиста Чарли Кирка. Об этом в социальной сети Х сообщил директор ФБР Каш Патель.

«Проведение расследования продолжается. И мы намерены и далее размещать материалы с целью поддержания его прозрачности», — написал Патель.

Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, ранее обвинил представителей левых сил в причастности к гибели сторонника действующего президента США Чарли Кирка. Соответствующее заявление предприниматель разместил на своей странице в социальной сети x, аудитория которой превышает 150 миллионов подписчиков.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше