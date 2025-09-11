У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3

Напомним, первого сентября в восточной части Афганистана, близ границы с Пакистаном, произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 6,1. Согласно последним данным, в результате подземных толчков погибли 2205 человек, ещё 3640 пострадали. В Детском фонде ООН сообщили, что сейсмособытие затронуло около полумиллиона человек, причём более половины из них — дети.