У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3 в акватории Тихого океана, недалеко от восточного побережья Камчатского полуострова. Об этом сообщили представители Камчатского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Согласно данным мониторинга, подземный толчок был зафиксирован 10 сентября 2025 года в 19:30 по всемирному координированному времени (UTC), что соответствует 07:30 11 сентября по камчатскому времени и 22:30 10 сентября по московскому времени.

Геофизическая служба уточнила, что эпицентр землетрясения находился в 90 километрах от города Петропавловск-Камчатский на глубине 49,9 километра. Координаты эпицентра составили 52,8244 градуса северной широты и 159,8839 градуса восточной долготы.

Предварительная оценка интенсивности сотрясений в Петропавловске-Камчатском достигла трёх баллов.

Напомним, первого сентября в восточной части Афганистана, близ границы с Пакистаном, произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 6,1. Согласно последним данным, в результате подземных толчков погибли 2205 человек, ещё 3640 пострадали. В Детском фонде ООН сообщили, что сейсмособытие затронуло около полумиллиона человек, причём более половины из них — дети.

