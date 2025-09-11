Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваемого в убийстве активиста Кирка в Юте отпустили после допроса

Власти США освободили задержанного по подозрению в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка в Юте, сообщил директор ФБР Кэш Пател.

Власти США освободили задержанного по подозрению в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка в Юте, сообщил директор ФБР Кэш Пател.

По его словам, после допроса подозреваемый был отпущен, однако расследование инцидента продолжается. Пател пообещал информировать общественность о ходе следствия.

Ранее президент Дональд Трамп выразил соболезнования семье Кирка и подтвердил, что активист скончался после покушения. Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время выступления в университете города Орем и умер в больнице.

Известный сторонник Трампа, он неоднократно критиковал оказание США военной помощи Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше