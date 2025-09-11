Подозреваемого в убийстве активиста Кирка в Юте отпустили после допроса

Власти США освободили задержанного по подозрению в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка в Юте, сообщил директор ФБР Кэш Пател.
По его словам, после допроса подозреваемый был отпущен, однако расследование инцидента продолжается. Пател пообещал информировать общественность о ходе следствия.
Ранее президент Дональд Трамп выразил соболезнования семье Кирка и подтвердил, что активист скончался после покушения. Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время выступления в университете города Орем и умер в больнице.
Известный сторонник Трампа, он неоднократно критиковал оказание США военной помощи Украине.