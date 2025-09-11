Ричмонд
Глава ФБР сообщил об освобождении задержанного по делу Чарли Кирка

В штате Юта полиция отпустила мужчину, которого ранее задержали по подозрению в убийстве политика Чарли Кирка. Об этом сообщил директор ФБР Кэш Патель.

Источник: Life.ru

«Задержанный был освобождён после допроса правоохранительными органами. Наше расследование продолжается, и мы будем и впредь публиковать информацию в целях обеспечения прозрачности», — написал он.

Напомним, изначально подозреваемым в убийстве считался член Демократической партии США Майкл Маллинсон. Однако, как заявил очевидец, этот человек не стрелял в Кирка: он часто посещает политические мероприятия в штате Юта и хорошо известен местным жителям. Американский президент Дональд Трамп отдал распоряжение приспустить все американские флаги на территории страны в знак скорби по Кирку.

