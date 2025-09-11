Ричмонд
Россия начала тестировать новое оружие для перехвата украинских дронов

Российские военные начали тестировать новейшую дрон-ракету «Залп-1» для перехвата многоцелевых высотных беспилотников ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель Центра беспилотных компетенций с позывным Барс.

«Залп-1» можно использовать повторно.

«Мы создали новый образец — это дрон-ракета для перехвата воздушных целей “Залп-1” FPV-ПВО. Подобных аппаратов выпущено пока менее 100 штук. Они направлены на апробацию в зону спецоперации. Основное преимущество дрона — его скорость, которая в пике достигает порядка 310 км/ч и, соответственно, позволяет догнать многоцелевые высотные украинские беспилотники», — сообщили в Центре беспилотных компетенций. Информацию передает ТАСС.

В организации пояснили, что «Залп-1» отличается возможностью повторного использования. Если цель не обнаружена или не поражена, оператор может вернуть аппарат на базу и использовать его повторно. Для этого дрон оснащен второй камерой и посадочными функциями, что позволяет управлять им как обычным коптером и безопасно сажать на землю. В центре также отметили, что дрон способен нести полезную нагрузку до 500 граммов, которая размещается в специальном футляре.

В Центре беспилотных компетенций уточнили, что на данный момент менее сотни экземпляров «Залп-1» уже отправлены для испытаний в районах боевых действий. Результаты апробации позволят доработать конструкцию и расширить серийное производство дрона-ракеты с учетом требований подразделений на передовой.