Россия начала тестировать новое оружие для перехвата украинских дронов

В организации пояснили, что «Залп-1» отличается возможностью повторного использования. Если цель не обнаружена или не поражена, оператор может вернуть аппарат на базу и использовать его повторно. Для этого дрон оснащен второй камерой и посадочными функциями, что позволяет управлять им как обычным коптером и безопасно сажать на землю. В центре также отметили, что дрон способен нести полезную нагрузку до 500 граммов, которая размещается в специальном футляре.