Кроссовер пьяного водителя из Хабаровского края передан на нужды СВО

Новости, Ванино. История автомобиля хабаровчанина, неоднократно задерживавшегося за вождение в пьяном виде, получила неожиданное продолжение. Конфискованный по решению суда кроссовер Toyota Harrier передан представителям Минобороны России для отправки в зону специальной военной операции. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Житель поселка Ванино уже привлекался к административной ответственности за подобные нарушения, но это его не остановило. На этот раз его действия были квалифицированы по уголовной статье. Суд, помимо основного наказания, постановил конфисковать автомобиль в доход государства.
Судебные приставы Ванинского района оперативно установили местонахождение автомобиля 2014 года выпуска и изъяли его. Транспортное средство было официально передано военным для дальнейшего использования в зоне СВО, где оно будет способствовать выполнению боевых задач.