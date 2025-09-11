Ричмонд
Кроссовер пьяного водителя из Хабаровского края передан на нужды СВО

Мужчина уже привлекался к ответственности за подобные нарушения.

Источник: Комсомольская правда

Новости, Ванино. История автомобиля хабаровчанина, неоднократно задерживавшегося за вождение в пьяном виде, получила неожиданное продолжение. Конфискованный по решению суда кроссовер Toyota Harrier передан представителям Минобороны России для отправки в зону специальной военной операции. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Житель поселка Ванино уже привлекался к административной ответственности за подобные нарушения, но это его не остановило. На этот раз его действия были квалифицированы по уголовной статье. Суд, помимо основного наказания, постановил конфисковать автомобиль в доход государства.

Судебные приставы Ванинского района оперативно установили местонахождение автомобиля 2014 года выпуска и изъяли его. Транспортное средство было официально передано военным для дальнейшего использования в зоне СВО, где оно будет способствовать выполнению боевых задач.