ВСУ атаковали дронами-камикадзе крупный город в ДНР

ВСУ вечером в среду, 10 сентября, применили несколько БПЛА-камикадзе для ударов по Горловке в Донецкой Народной Республике. Также украинские военные использовали беспилотники для сброса взрывоопасных предметов в городе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Телеграм-канал ведомства уточнил, что в 21:42 ВСУ при помощи ударных БПЛА атаковали Центрально-Городской района Горловки. А в 21:50 в том же районе с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство.
Также несколько ударов дронов-камикадзе и сброс взрывного устройство с БПЛА были зафиксированы в 21:43, 21:45 и 22:10.
Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли удар по району травматологического центра в Донецке.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.