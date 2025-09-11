Ричмонд
Суд над подрядчиком новосибирской «Сибирь-Арены» перенесли 56 раз

Новосибирский суд рассматривает это дело больше года.

Дело руководителя строительной компании «Строймонтаж» Михаила Воловича, выступавшего генеральным подрядчиком «Сибирь-Арены», суд рассматривает уже более года. За это время заседание переносилось рекордные 56 раз, о чём сообщает пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области.

Обвиняемому удалось добиться смягчения меры пресечения: вместо домашнего ареста ему назначен запрет на определенные действия.

Руководителя компании «Строймонтаж» обвиняют в двух случаях коммерческого подкупа, мошенничестве в особо крупном размере, хищение более 286,9 млн рублей из бюджета строительства (общий бюджет объекта — 4,2 млрд рублей), вымогательстве 6 млн рублей у других строительных компаний.

Часть похищенных средств была использована для выплаты зарплат несуществующим работникам. При этом заказчик работ — ГКУ Новосибирской области «Арена» — утверждает, что полностью рассчитался с генподрядчиком.