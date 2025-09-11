Суд над подрядчиком новосибирской «Сибирь-Арены» перенесли 56 раз

Дело руководителя строительной компании «Строймонтаж» Михаила Воловича, выступавшего генеральным подрядчиком «Сибирь-Арены», суд рассматривает уже более года. За это время заседание переносилось рекордные 56 раз, о чём сообщает пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области.