Трамп заявил, что призовет к ответственности всех, кто виновен в преследованиях по политическим мотивам.
Президент США Дональд Трамп заявил, что после убийства своего соратника и консервативного политика Чарли Кирка намерен привлечь к ответственности всех причастных к преследованиям по политическим мотивам. Убийство произошло в тот момент, кода Кирк вел разговор с аудиторией на митинге на территории университета штата Юта в Ореме.
«Трамп после убийства Кирка пообещал призвать к ответственности всех виновных в преследованиях по политическим мотивам», — такое заявление он сделал в видеообращении в своей сети Truth Social. Чарли Кирк, являющийся одной из ключевых фигур в праворадикальном движении и возглавляющий организацию turning point usa, получил огнестрельное ранение во время дебатов.
Мужчина известен призывами к прекращению американской поддержки Украины. Подозреваемый в совершении нападения уже задержан правоохранительными органами. В связи с этим Дональд Трамп в своем заявлении в социальных сетях пообещал, что будет молиться за своего последователя.