В серьезном ДТП на Камчатке погибли два человека

В Камчатском крае произошло серьезное ДТП, в котором погибли два человека, еще один получил травмы.

В Камчатском крае произошло серьезное ДТП, в котором погибли два человека, еще один получил травмы. Об этом проинформировала краевая Госавтоинспекция.

Авария произошла 11 сентября в 00:35 по местному времени на трассе Елизово — Термальный. В районе улицы Мирной в селе Паратунка (Елизовский округ) водитель автомобиля «Тойота Королла» при плохих погодных условиях не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля скончались на месте, ещё один пассажир госпитализирован в медицинское учреждение», — уточнили в Госавтоинспекции Камчатки.

По факту произошедшей трагедии проводится проверка. Также правоохранители устанавливают личности погибших.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП с лосем в Нижегородской области.

