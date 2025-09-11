В серьезном ДТП на Камчатке погибли два человека

В Камчатском крае произошло серьезное ДТП, в котором погибли два человека, еще один получил травмы. Об этом проинформировала краевая Госавтоинспекция.
Авария произошла 11 сентября в 00:35 по местному времени на трассе Елизово — Термальный. В районе улицы Мирной в селе Паратунка (Елизовский округ) водитель автомобиля «Тойота Королла» при плохих погодных условиях не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.
«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля скончались на месте, ещё один пассажир госпитализирован в медицинское учреждение», — уточнили в Госавтоинспекции Камчатки.
По факту произошедшей трагедии проводится проверка. Также правоохранители устанавливают личности погибших.
Ранее сообщалось о смертельном ДТП с лосем в Нижегородской области.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.