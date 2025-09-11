В серьезном ДТП на Камчатке погибли два человека

Авария произошла 11 сентября в 00:35 по местному времени на трассе Елизово — Термальный. В районе улицы Мирной в селе Паратунка (Елизовский округ) водитель автомобиля «Тойота Королла» при плохих погодных условиях не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.