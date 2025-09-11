Ричмонд
Комиссар рассказал подробности об убийстве Чарли Кирка на брифинге

Активист Чарли Кирк был застрелен на территории университетского кампуса в Солт-Лейк-Сити вечером 10 сентября. В него стреляли один раз, а само покушение совершил один человек. Подробности инцидента сообщил комиссар Департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мейсон.

Кирк был застрелен на митинге на территории Университета штата Юта.

«Был один выстрел, и одна жертва. Я хочу прямо сейчас заявить всем, кто это сделал: мы вас найдем. Мы вас допросим и привлечем к ответственности по всей строгости закона. И я просто хочу напомнить людям, что у нас в штате Юта все еще существует смертная казнь», — заявил Бо Мейсо на брифинге. По его словам, расследование ведется совместно с Федеральным бюро расследований, а убийство рассматривается как политически мотивированное.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ призывавшего отказаться от Украины друга Трампа выстрелили на митинге. Онлайн-трансляция.

По информации Департамента, стрелявший действовал в одиночку, его личность устанавливается по записям камер видеонаблюдения. Следствие изучает маршруты подозреваемого и опрашивает свидетелей. Официальные данные о подозреваемом пока не разглашаются в интересах следствия.

Чарли Кирк был одним из наиболее заметных консервативных активистов США, активно поддерживал политику президента Дональда Трампа, а также выступал против предоставления помощи Украине. Покушение на него произошло во время публичного выступления в университете в Юте. По данным полиции, в него стреляли из расположенного рядом здания. Ранее сообщалось о задержании подозреваемого, однако его личность и мотивы пока официально не раскрыты, передает RT.

