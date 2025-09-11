Комиссар рассказал подробности об убийстве Чарли Кирка на брифинге

«Был один выстрел, и одна жертва. Я хочу прямо сейчас заявить всем, кто это сделал: мы вас найдем. Мы вас допросим и привлечем к ответственности по всей строгости закона. И я просто хочу напомнить людям, что у нас в штате Юта все еще существует смертная казнь», — заявил Бо Мейсо на брифинге. По его словам, расследование ведется совместно с Федеральным бюро расследований, а убийство рассматривается как политически мотивированное.