Более 800 иностранцев выдворены из Приморья за нарушения миграционного режима

В Приморье по итогам работы миграционных служб с начала года за нарушения законодательства было выдворено за пределы РФ 836 иностранных граждан и депортировано ещё 36. Такие меры стали результатом плановой работы по борьбе с нелегальной миграцией, в рамках которой сотрудники УМВД провели комплекс профилактических мероприятий, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе полиции Приморья.