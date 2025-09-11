Более 800 иностранцев выдворены из Приморья за нарушения миграционного режима

В Приморье по итогам работы миграционных служб с начала года за нарушения законодательства было выдворено за пределы РФ 836 иностранных граждан и депортировано ещё 36. Такие меры стали результатом плановой работы по борьбе с нелегальной миграцией, в рамках которой сотрудники УМВД провели комплекс профилактических мероприятий, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе полиции Приморья.
Всего было возбуждено свыше 200 уголовных дел, составлено более 23,5 тысячи административных протоколов, а также принято 148 решений о сокращении срока временного пребывания. В органы направлено 2304 представления о запрете на въезд в страну.
Вместе с этим, миграционные службы продолжили предоставление гражданских и трудовых документов. Свыше 200 тысяч различных госуслуг было оказано иностранцам, оформлено более 25 тысяч патентов на трудовую деятельность, что принесло краевому бюджету почти 300 млн рублей. Общая сумма поступлений в бюджеты разных уровней от платных миграционных услуг составила 1,861 млрд рублей.
Также за этот период было выдано почти 57 тысяч российских внутренних паспортов, из них более 12 тысяч — впервые. Загранпаспорта получили более 78 тысяч жителей края, в том числе свыше 13 тысяч — нового поколения с электронными чипами.
Напомним, «миграционная амнистия», завершившаяся 10 сентября, позволила более 9 тысячам иностранцев легализовать своё пребывание в России.