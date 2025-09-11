Ричмонд
80-летние супруги и 70-летний пешеход пострадали в жёстком ДТП в Хабаровске

В Хабаровске водитель не уступил дорогу и устроил ДТП, в котором пострадали трое пожилых людей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале городской Госавтоинспекции.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла утром 10 сентября на улице Ореховой. Около 08:40 при выезде на Берёзовское шоссе 52-летний водитель Toyota Corolla не уступил дорогу другому автомобилю той же марки и столкнулся с ним. От удара машина продолжила движение и выехала на обочину, где сбила мужчину.

В результате происшествия травмы получили 84-летний водитель второй Toyota, его 87-летняя супруга, а также 70-летний пешеход. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

Потерпевший пенсионер имеет стаж с 1960 года и оформленное ОСАГО. Виновник столкновения управляет автомобилем с 1993 года, полиса ОСАГО у него не оказалось. Оба водителя в момент аварии были трезвы.