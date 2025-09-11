Прокуратура проверяет детсад в Уссурийске после жалоб на насильное кормление ребёнка

В Уссурийске прокуратура начала проверку после появления в социальных сетях информации о ненадлежащем обращении с детьми в детском саду № 6. Причиной реакции надзорноо ведомства стало сообщение матери ребёнка, ставшей свидетелем того, как воспитатель якобы насильно кормил полуторагодовалую девочку, сообщиил ИА PrimaMedia в краевой прокуратуре.
После подачи официальной жалобы родители потребовали выяснить обстоятельства произошедшего. В ходе проверки прокуратура намерена опросить сотрудников учреждения, в том числе заведующую, всех воспитателей и родителей воспитанников.
По итогам служебной проверки будут даны правовая оценка действиям сотрудников и, при необходимости, приняты меры реагирования.
Напомним, в середине июля полиция Владивостока провела доследственную проверку после инцидента в детсаду города. Сообщалось, что воспитатель самовольно отлучилась и оставила воспитанников, в результате чего 4-летняя девочка была без присмотра в течение 30 минут.