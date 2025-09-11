Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура проверяет детсад в Уссурийске после жалоб на насильное кормление ребёнка

Родители заявили о недопустимых методах воспитания в отношении малышей.

Источник: PrimaMedia.ru

В Уссурийске прокуратура начала проверку после появления в социальных сетях информации о ненадлежащем обращении с детьми в детском саду № 6. Причиной реакции надзорноо ведомства стало сообщение матери ребёнка, ставшей свидетелем того, как воспитатель якобы насильно кормил полуторагодовалую девочку, сообщиил ИА PrimaMedia в краевой прокуратуре.

После подачи официальной жалобы родители потребовали выяснить обстоятельства произошедшего. В ходе проверки прокуратура намерена опросить сотрудников учреждения, в том числе заведующую, всех воспитателей и родителей воспитанников.

По итогам служебной проверки будут даны правовая оценка действиям сотрудников и, при необходимости, приняты меры реагирования.

Напомним, в середине июля полиция Владивостока провела доследственную проверку после инцидента в детсаду города. Сообщалось, что воспитатель самовольно отлучилась и оставила воспитанников, в результате чего 4-летняя девочка была без присмотра в течение 30 минут.