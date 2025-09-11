Прокуратура проверяет детсад в Уссурийске после жалоб на насильное кормление ребёнка

В Уссурийске прокуратура начала проверку после появления в социальных сетях информации о ненадлежащем обращении с детьми в детском саду № 6. Причиной реакции надзорноо ведомства стало сообщение матери ребёнка, ставшей свидетелем того, как воспитатель якобы насильно кормил полуторагодовалую девочку, сообщиил ИА PrimaMedia в краевой прокуратуре.