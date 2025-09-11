В Хабаровске перевозчика наказали за аварию с 22 пострадавшими детьми

В Хабаровске завершена проверка перевозчика после резонансного ДТП с автобусом, где пострадали два десятка школьников, ехавших на экскурсию в зоосад. В деятельности компании выявлен ряд нарушений, по которым приняты меры реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.
Напомним, авария произошла 6 июня в районе зоосада «Приамурский» им. В. П. Сысоева в селе Воронежское-2. Автобус, перевозивший школьников и сопровождающих из летнего лагеря при школе № 66 города Хабаровска, опрокинулся набок из-за отказа тормозной системы. В салоне находились 30 детей, 22 из которых получили травмы различной степени тяжести. Также пострадали двое взрослых.
Проверка показала, что перевозка осуществлялась ООО «Багира» по договору со школой, однако предусмотренные договором автобус и водитель были заменены без объяснения причин. При этом перевозчик не обеспечил контроль за техническим состоянием предоставленного транспортного средства.
Дополнительно выявлено, что перевозка детей была организована без согласования с Госавтоинспекцией, что является нарушением действующего законодательства. Кроме того, не соблюдались требования к оформлению путевых листов, режиму труда и отдыха водителей. Предрейсовые медицинские осмотры и контроль технического состояния транспортных средств также не проводились.
По итогам проверки прокуратура внесла представления руководителям образовательного учреждения и перевозчика. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении ООО «Багира» и его директора возбуждено 23 дела об административных правонарушениях, связанных с нарушениями в сфере предпринимательской деятельности, дорожного движения и препятствованием работе должностных лиц органов контроля.
Кроме того, в суды предъявлены иски о взыскании с компании компенсации морального вреда пострадавшим детям на сумму 150 тысяч рублей.