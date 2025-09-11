В Хабаровске перевозчика наказали за аварию с 22 пострадавшими детьми

Дополнительно выявлено, что перевозка детей была организована без согласования с Госавтоинспекцией, что является нарушением действующего законодательства. Кроме того, не соблюдались требования к оформлению путевых листов, режиму труда и отдыха водителей. Предрейсовые медицинские осмотры и контроль технического состояния транспортных средств также не проводились.