Мэр Мехико сообщила о 57 пострадавших при взрыве газовой цистерны

Пострадавших доставили в различные больницы города, при этом 19 из них находятся в тяжелом состоянии. Также сообщается о повреждении 18 автомобилей в районе происшествия. Мэр подчеркнула, что для эвакуации и доставки пострадавших использовались вертолеты, машины скорой помощи и все силы экстренных служб, оперативно прибывших на место.