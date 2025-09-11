Мэр Мехико сообщила о 57 пострадавших при взрыве газовой цистерны

В результате взрыва газовой автоцистерны в столице Мексики пострадали по меньшей мере 57 человек, сообщила мэр города Клара Бругада.
По ее словам, цистерна объемом 49,3 тысячи литров, предположительно, перевернулась перед инцидентом, а точные причины происшествия в настоящее время расследует прокуратура. После опрокидывания последовала серия взрывов, которая привела к многочисленным ранениям.
Пострадавших доставили в различные больницы города, при этом 19 из них находятся в тяжелом состоянии. Также сообщается о повреждении 18 автомобилей в районе происшествия. Мэр подчеркнула, что для эвакуации и доставки пострадавших использовались вертолеты, машины скорой помощи и все силы экстренных служб, оперативно прибывших на место.
