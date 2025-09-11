Кадыров рассказал, как Апты Алаудинов стал командиром спецназа «Ахмат»

«Будучи генерал-полковником Росгвардии, у меня были полномочия назначить Апты Ароновича командиром сводного отряда “Ахмат”. Он наилучшим образом проявил себя в ходе контртеррористической операции в нашей республике, является моим ближайшим соратником, соратником первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, моим другом и братом, поэтому в начале специальной военной операции он был назначен для начала курировать тогда еще сводный отряд», — отметил Кадыров для РИА Новости, отвечая на вопрос о том, на каком уровне принималось решение о назначении Алаудинова.