Трамп пообещал найти всех, кто причастен к убийству активиста Кирка

«Моя администрация найдёт всех и каждого, кто участвовал в этом злодеянии и других актах политического насилия, включая организации, которые его финансируют и поддерживают», — объявил американский лидер в своём видеообращении.
Хозяин Белого дома также отметил, что убийство Кирка стало «тёмным моментом» для Америки.
Ранее сообщалось, что в штате Юта освободили мужчину, ранее задержанного по подозрению в убийстве политика Чарли Кирка. Директор ФБР Кэш Патель рассказал, что подозреваемый был отпущен после допроса, расследование продолжается. Первоначально подозреваемым считался член Демократической партии США Майкл Маллинсон.