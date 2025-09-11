ВСУ нанесли удар по Донецку дальнобойным оружием

По информации главы комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета Владимира Рогова, был зафиксирован обстрел с использованием реактивных систем залпового огня Himars, при этом применялись кассетные боеприпасы. Власти России считают, что такие поставки мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в события на Украине.