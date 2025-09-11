Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Кирка

Президент США Дональд Трамп, прокомментировав убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка, пообещал привлечь к ответственности всех причастных к этому преступлению.
В своем видеообращении Трамп заявил, что его администрация намерена выявить и наказать не только самих исполнителей, но и организации, которые финансируют и поддерживают такие акты политического насилия.
Президент также подчеркнул, что это убийство стало «темным моментом» для Америки, отметив серьёзность сложившейся ситуации и необходимость справедливого расследования.
Ранее Дональд Трамп выразил соболезнования семье Кирка. Он назвал активиста «великим и легендарным» человеком.
