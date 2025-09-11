Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Кирка

Президент подчеркнул, что убийство политика стало «темным моментом» для Америки.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп, прокомментировав убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка, пообещал привлечь к ответственности всех причастных к этому преступлению.

В своем видеообращении Трамп заявил, что его администрация намерена выявить и наказать не только самих исполнителей, но и организации, которые финансируют и поддерживают такие акты политического насилия.

Президент также подчеркнул, что это убийство стало «темным моментом» для Америки, отметив серьёзность сложившейся ситуации и необходимость справедливого расследования.

Ранее Дональд Трамп выразил соболезнования семье Кирка. Он назвал активиста «великим и легендарным» человеком.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше