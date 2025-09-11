Аналитик дал характеристику убийце Чарли Кирка

Джон Миллер заявил, что напавший на Кирка точно знал, что делает.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски подозреваемого, убившего сегодня консервативного активиста и соратника американского президент Дональда Трампа Чарли Кирка. Как отметил главный аналитик телеканала CNN по вопросам правоохранительной деятельности и разведки Джон Миллер, тщательная подготовка, профессионализм и организованность нападавшего могут существенно затруднить расследование.
Он также подчеркнул, что власти США уделяют особое внимание анализу действий снайперов. Это связано с тем, что среди них чаще всего встречаются лица, отличающиеся высокой степенью методичности, терпеливостью и способностью действовать самостоятельно.
«Это тот тип людей, которые планируют проникнуть куда-то незаметно, стать невидимками, сделать этот выстрел, выполнить миссию, забрать оружие с собой и не оставить никаких улик. Поэтому я думаю, что им очень трудно начать», — отметил Миллер в интервью Кейтлан Коллинз из CNN.
Ранее представители оборонных ведомств заявили, что нападавший совершил единственный выстрел по конкретному человеку, и власти расценивают произошедшее как преднамеренное нападение. По мнению аналитика, тот факт, что был произведен лишь один точный выстрел, свидетельствует о профессионализме злоумышленника и может впоследствии помочь в установлении его личности.
"Это человек, который точно знал, что делает, и, вероятно, был известен другим, и это может сыграть на руку правоохранительным органам, — сказал Миллер. Как человек с обширным опытом в обращении с оружием, он добавил, что нападавший был не дилетантом.
По данным СМИ, нападавший, возможно, покинул место происшествия, воспользовавшись крышей расположенного рядом здания. В социальных сетях опубликованы видеозаписи, на которых человек, подозреваемый в совершении преступления, после произведенных выстрелов убегает по крыше, пытаясь скрыться. Однако позже директор ФБР Кэш Пател заявил, что подозреваемый в убийстве соратника президента США задержан, передает «Национальная служба новостей».