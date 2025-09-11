Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик дал характеристику убийце Чарли Кирка

Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски подозреваемого, убившего сегодня консервативного активиста и соратника американского президент Дональда Трампа Чарли Кирка. Как отметил главный аналитик телеканала CNN по вопросам правоохранительной деятельности и разведки Джон Миллер, тщательная подготовка, профессионализм и организованность нападавшего могут существенно затруднить расследование.

Джон Миллер заявил, что напавший на Кирка точно знал, что делает.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски подозреваемого, убившего сегодня консервативного активиста и соратника американского президент Дональда Трампа Чарли Кирка. Как отметил главный аналитик телеканала CNN по вопросам правоохранительной деятельности и разведки Джон Миллер, тщательная подготовка, профессионализм и организованность нападавшего могут существенно затруднить расследование.

Он также подчеркнул, что власти США уделяют особое внимание анализу действий снайперов. Это связано с тем, что среди них чаще всего встречаются лица, отличающиеся высокой степенью методичности, терпеливостью и способностью действовать самостоятельно.

«Это тот тип людей, которые планируют проникнуть куда-то незаметно, стать невидимками, сделать этот выстрел, выполнить миссию, забрать оружие с собой и не оставить никаких улик. Поэтому я думаю, что им очень трудно начать», — отметил Миллер в интервью Кейтлан Коллинз из CNN.

Ранее представители оборонных ведомств заявили, что нападавший совершил единственный выстрел по конкретному человеку, и власти расценивают произошедшее как преднамеренное нападение. По мнению аналитика, тот факт, что был произведен лишь один точный выстрел, свидетельствует о профессионализме злоумышленника и может впоследствии помочь в установлении его личности.

"Это человек, который точно знал, что делает, и, вероятно, был известен другим, и это может сыграть на руку правоохранительным органам, — сказал Миллер. Как человек с обширным опытом в обращении с оружием, он добавил, что нападавший был не дилетантом.

По данным СМИ, нападавший, возможно, покинул место происшествия, воспользовавшись крышей расположенного рядом здания. В социальных сетях опубликованы видеозаписи, на которых человек, подозреваемый в совершении преступления, после произведенных выстрелов убегает по крыше, пытаясь скрыться. Однако позже директор ФБР Кэш Пател заявил, что подозреваемый в убийстве соратника президента США задержан, передает «Национальная служба новостей».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше