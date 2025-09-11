Ричмонд
Власти Мехико сообщили о погибших при взрыве автоцистерны с газом

В Мехико при взрыве автоцистерны с газом погибли три человека.

В Мехико при взрыве автоцистерны с газом погибли три человека. Число пострадавших выросло до 70, сообщила мэр мексиканской столицы Клара Бругада.

«Сообщаю, что на данный момент зафиксировано 70 пострадавших и три человека, к сожалению, погибли», — написала глава мегаполиса в социальной сети.

Бругада также проинформировала, что автоцистерна с газом сначала перевернулась, а затем загорелась. ЧП произошло в районе Истапалапа. После опрокидывания произошла серия взрывов.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия в Мехико пострадали 57 человек.

