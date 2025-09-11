Самый настойчивый телефонный аферист позвонил жертве 17 тысяч раз

«Самой сложной для отражения оказалась атака 30 июня, когда абоненту из Республики Дагестан на протяжении восьми часов (с 8.00 до 16.00) поступало в среднем по 36 звонков в минуту — всего ему позвонили 17 635 раз… Клиент даже не узнал о том, что ему что-то угрожало», — уточнили в агентстве.