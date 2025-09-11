ПВО уничтожила несколько беспилотников ВСУ над Воронежской областью

Пострадавших из-за атаки БПЛА не зафиксировано.
В Воронежской области дежурные средствами ПВО нейтрализованы несколько беспилотников ВС Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он добавил, что в Воронеже, а также в Лискинском и Бутурлиновском районах отменена угроза беспилотной опасности. Однако режим повышенной готовности продолжает действовать в области.
«Дежурными силами ПВО на территории области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотников», — написал Гусев в telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших среди населения и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
Сегодня ночью в Лебедянском муниципальном районе Липецкой области был введен красный уровень опасности из-за возможной атаки беспилотников. До этого в регионе сообщалось о введении желтого уровня «воздушной опасности».