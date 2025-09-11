Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО уничтожила несколько беспилотников ВСУ над Воронежской областью

В Воронежской области дежурные средствами ПВО нейтрализованы несколько беспилотников ВС Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он добавил, что в Воронеже, а также в Лискинском и Бутурлиновском районах отменена угроза беспилотной опасности. Однако режим повышенной готовности продолжает действовать в области.

Пострадавших из-за атаки БПЛА не зафиксировано.

В Воронежской области дежурные средствами ПВО нейтрализованы несколько беспилотников ВС Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он добавил, что в Воронеже, а также в Лискинском и Бутурлиновском районах отменена угроза беспилотной опасности. Однако режим повышенной готовности продолжает действовать в области.

«Дежурными силами ПВО на территории области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотников», — написал Гусев в telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших среди населения и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Сегодня ночью в Лебедянском муниципальном районе Липецкой области был введен красный уровень опасности из-за возможной атаки беспилотников. До этого в регионе сообщалось о введении желтого уровня «воздушной опасности».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше