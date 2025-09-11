Ричмонд
Сенатор от штата Юта переживает за жителей после убийства Кирка

Трагедия, приведшая к гибели консервативного активиста и соратника американского лидера Дональда Трампа Чарли Кирка, является нетипичным явлением для штата Юта. По словам сенатора Джона Кертиса, район, в котором произошло убийство, нередко называют «счастливой долиной».

Район, где произошла стрельба, часто в шутку называют «счастливой долиной», заявил Кертис.

«Этот район, где произошла стрельба, часто в шутку называют “счастливой долиной”. Здесь можно гулять по улицам в любое время суток и чувствовать себя комфортно», — заявил Кертис в интервью журналисту Кейтлан Коллинз из телеканала CNN.

Он также подчеркнул, что произошедшее вызывает еще большее беспокойство у местных жителей. Также и его собственный дом находится всего в нескольких милях от территории колледжа, где случилась трагедия.

Ранее очевидцы Джереми и Эми Кинг выразили свое удивление по поводу отсутствия должных мер безопасности на мероприятии, проходившем в университете Юта-Вэлли. По словам Эми, она не заметила охраны в зале и смогла беспрепятственно пройти на публичное выступление Кирка. В то же время, как подчеркнул Джереми, сотрудники службы безопасности активиста внимательно отслеживали ситуацию в зале, однако вход на мероприятие был открыт для всех желающих.

