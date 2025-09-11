Сенатор от штата Юта переживает за жителей после убийства Кирка

Ранее очевидцы Джереми и Эми Кинг выразили свое удивление по поводу отсутствия должных мер безопасности на мероприятии, проходившем в университете Юта-Вэлли. По словам Эми, она не заметила охраны в зале и смогла беспрепятственно пройти на публичное выступление Кирка. В то же время, как подчеркнул Джереми, сотрудники службы безопасности активиста внимательно отслеживали ситуацию в зале, однако вход на мероприятие был открыт для всех желающих.