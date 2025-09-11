Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над российским регионом сбили несколько украинских дронов

Силы противовоздушной обороны России сбили над Воронежской областью несколько украинских беспилотников.

Силы противовоздушной обороны России сбили над Воронежской областью несколько украинских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО на территории области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотников», — написал глава региона.

Гусев отметил, что в результате атаки пострадавших и повреждений на земле нет.

Руководитель области добавил, что в Воронеже, Лискинском и Бутурлиновском районах отменена непосредственная угроза удара БПЛА. При этом в регионе по-прежнему сохраняется режим опасности атаки беспилотников.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали дронами-камикадзе крупный город в ДНР.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше