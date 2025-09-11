Мелания Трамп призвала к «сострадательному осознанию» после убийства Чарли Кирка

Мелания Трамп заявил, что жизнь Кирка будет служить напоминанием о том, что сострадание возвышает семью.
Первая леди США Мелания Трамп выступила с заявлением после убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Она выразила соболезнования семье погибшего и призвала к «сострадательному осознанию» трагедии.
«Дети Чарли будут расти с историями вместо воспоминаний, с фотографиями вместо смеха и с тишиной там, где должен был звучать голос их отца», — говорится в заявлении первой леди. Его приводит CNN.
Она отметила, что история жизни Кирка будет символически напоминать о том, что именно сострадание возвышает семью, любовь и родину. В Белом доме отметили, что Кирк был не только союзником президента Дональда Трампа, но и другом семьи.
Чарли Кирк был застрелен во время выступления на митинге в кампусе Университета Юта Вэлли. Он скончался в больнице. Кирк являлся одним из основателей организации Turning Point USA и близким союзником Трампа, который распорядился приспустить государственные флаги в память о погибшем. Подозреваемый в убийстве уже задержан. Расследование инцидента продолжается.