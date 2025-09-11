Джонсон: конгрессмены просят усилить их безопасность после убийства Кирка

Джонсон заявил, что в США отличные меры безопасности для членов Конгресса.
После убийства консерватора и соратника американского лидера Дональда Трампа Чарли Кирка в университет штата Юта значительно возросло число законодателей, настаивающих на усилении мер безопасности в Конгрессе. Об этом сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
«Я думаю, что многие из них, конечно, нервничают. Они публичные фигуры. Они постоянно на виду, везде. У нас отличные меры безопасности для членов Конгресса, но многие хотят, чтобы их было больше», — заявил Джонсон в интервью журналистке Кейтлан Коллинз из телеканала CNN, имея в виду своих коллег в Конгрессе.
В интервью изданию The Source он также подчеркнул, что рассматривает высказанные предложения, добавив, что в условиях серьезных вызовов необходимо принимать адекватные и решительные меры. Кроме того, спикер поддержал ряд заявлений, сделанных его коллегами сегодня, и акцентировал внимание на значимости корректного публичного дискурса и взаимного уважения.
«В конце концов, я думаю, нам нужно еще раз признать, что мы все — американцы. Так и есть. Мы должны относиться друг к другу как к коллегам, согражданам и соотечественникам, а не как к врагам. Чарли Кирк был не таким. Он искренне любил дебаты, потому что искренне любил людей», — отметил законодатель. Также он добавил, что в Конгрессе должны задуматься о тоне общения и отношении друг к другу. Это может стать поворотным моментом.
Чарли Кирк получил ранение в шею в результате огнестрельного выстрела во время публичного выступления на митинге, организованном на территории Университета штата Юта. Мужчина ранее неоднократно высказывался против оказания поддержки Украине Штатами. По сведениям от местных телеканалов, стрельба, предположительно, велась из одного из расположенных поблизости зданий. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого — им оказался пожилой мужчина, сейчас он находится под стражей. Также сообщается, что после трагедии территория вокруг Белого дома в Вашингтоне была взята под усиленную охрану.