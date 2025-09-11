Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За полгода до смерти Кирк объяснил, кто выигрывает от украинского конфликта

Американский политический деятель Чарли Кирк высказывался против финансирования Украины. Он утверждал, что военный конфликт приносит выгоду лишь отдельным политическим элитам в Киеве.

Источник: Life.ru

В своей речи, произнесённой около полугода назад, Кирк заявил, что американское население и мировое сообщество выигрывают от прекращения боевых действий, тогда как реальные бенефициары войны — представители военно-промышленного комплекса и украинские олигархи.

«Народ Украины выигрывает от мира. Народ Америки выигрывает от мира. Человечество выигрывает от мира. Но тогда кто выигрывает от войны? Военно-промышленный комплекс, олигархи правящего класса Украины. Нам следует возобновить дипломатические каналы с Российской Федерацией», — призывал активист.

Политик подчёркивал необходимость возобновления переговоров с Россией, считая, что конфликта можно было избежать.

Ранее стало известно, что убитый Чарли Кирк выступал против оказания военной помощи Украине. В своих публичных выступлениях он критиковал украинское руководство. Политик заявил, что поддерживал американского президента Дональда Трампа, но при этом высказал недовольство поставками оружия.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше