Следователи завели уголовное дело по факту гибели арматурщика в Иркутске. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР по региону, трагедия произошла 6 сентября на строительной площадке многоэтажного дома на улице Верхняя Набережная.
— В результате падения с 15-го этажа 52-летний мужчина погиб на месте, — прокомментировали в пресс-службе следственного комитета.
Ведомство завело уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Также изучают документацию по технике безопасности на объекте.
