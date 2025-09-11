Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, втягивают страны НАТО в противостояние и представляют собой опасную игру. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российских военных. В Кремле также отмечали, что поставка Незалежной оружия не способствует переговорному процессу и приведёт к негативным последствиям.