СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова

Розыск Фетисова был инициирован в 2022 году по линии управления СБУ Тернопольской области. Депутату и двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею заочно инкриминируют нарушение статьи, предусматривающей ответственность за покушение на территориальную целостность Украины. Кроме того, с 2021 года его имя фигурирует в перечне украинского сайта «Миротворец»* (ресурс признан экстремистским на территории РФ).