В квартире соратника Зеленского Миндича нашли прослушку

Прослушивающие устройства были вмонтированы в полу квартиры Миндича.
В квартире близкого к лидеру Украины Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича обнаружено прослушивающее устройство. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.
«Прослушивающие устройства были обнаружены в полу квартиры Миндича. Среди гостей бизнесмена могло быть и первое лицо Украины», — пишет украинское издание со ссылкой на собеседников.
Информация о возможной прослушке в квартире бизнесмена появлялась и ранее. Однако, как сообщает издание, обнаружить подслушивающие устройства удалось только после того, как проверку провела другая организация.
Миндич является совладельцем и сооснователем фирмы «Квартал 95», а также считается «кошельком Зеленского», который «хранит общак» президента Украины и его ближайших соратников. Ранее заключенный в СИЗО киевский народный депутат Александр Дубинский заявил, что Миндич сбежал из страны.