Мигрант жестоко избил дочь шлангом и сбросил ее из окна четвертого этажа

Мигрант избил дочь металлическим шлангом, а потом вытолкнул ее из окна четвертого этажа в Иркутске.
Шокирующий своей жестокостью инцидент произошел на улице Розы Люксембург в ноябре 2024 года. Причиной внезапной и немотивированной вспышки ярости стало отсутствие дочери на учебных занятиях.
По сведениям, предоставленным прокуратурой, 28 ноября отец обнаружил свою дочь на улице в часы, когда она должна была находиться в школе. Он ударил 17-летнюю девушку и принудительно усадил в автомобиль.
По дороге домой и в самой квартире мужчина продолжал бесчеловечно избивать дочь-подростка металлическим шлангом, после чего выбросил ее из открытого окна. Девушка упала с высоты четвертого этажа.
У пострадавшей зафиксировали многочисленные травмы различной степени тяжести. Только благодаря оперативной и квалифицированной медицинской помощи удалось спасти ее жизнь.
Мужчина, оказавшийся, по данным Следственного комитета, подданным иностранного государства, был оперативно задержан и заключен под стражу. Ему предъявлены обвинения в истязании несовершеннолетней и покушении на убийство.
Полностью признать вину в содеянном обвиняемый отказался. Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.
