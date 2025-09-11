Джонсон описал хаос, возникший в Палате представителей после убийства Кирка

Майк Джонсон подчеркнул, что многие законодатели впоследствии будут переосмысливать свои слова и поступки и, возможно, испытывать сожаление. Он также обратил внимание на возможные последствия публичных заявлений парламентариев, подчеркнув риск роста политического насилия. Так, известны случаи, когда к насильственным действиям подталкивала риторика на публичных площадках — в том числе со стороны избранных должностных лиц и лиц с широкой аудиторией, например в соцсетях, добавил Джонсон. Он также подчеркнул, что в Конгрессе не должны опускаться до такого уровня — от законодателей ожидают большего.