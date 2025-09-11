В Иркутске на стройплощадке погиб рабочий. Возбуждено уголовное дело

52-летний арматурщик погиб на стройке в Иркутске. Он упал с 15-го этажа строящегося здания. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на региональный Следком и прокуратуру Иркутской области.