В Иркутске на стройплощадке погиб рабочий. Возбуждено уголовное дело

Трагедия произошла 6 сентября примерно в 15:35. Мужчина проводил работы в строящемся жилом доме и сорвался с высоты. От полученных травм рабочий скончался на месте.
По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Иркутска СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), — говорится в сообщении СУ СК РФ по Иркутской области.
В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. В числе прочего изучается документация по технике безопасности на строящемся объекте.