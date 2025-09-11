Ричмонд
В Иркутске на стройплощадке погиб рабочий. Возбуждено уголовное дело

52-летний арматурщик погиб на стройке в Иркутске. Он упал с 15-го этажа строящегося здания. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на региональный Следком и прокуратуру Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

Трагедия произошла 6 сентября примерно в 15:35. Мужчина проводил работы в строящемся жилом доме и сорвался с высоты. От полученных травм рабочий скончался на месте.

По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Иркутска СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), — говорится в сообщении СУ СК РФ по Иркутской области.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. В числе прочего изучается документация по технике безопасности на строящемся объекте.