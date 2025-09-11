Ричмонд
В Новосибирске разыскиваются женщины, ограбившие квартиру на улице Зорге

Женщины украли серьги, крестик и подвеску из золота.

Днём 10 сентября злоумышленницы проникли в квартиру на улице Зорге и совершили кражу. Преступницы вынесли ювелирные украшения: три пары серёг, нательный крест и подвеску из золота, о чём сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

Материальный ущерб владельцу составил свыше 60 тысяч рублей.

Полиция обращается ко всем, кто может помочь в розыске преступников. Если вы видели этих людей или располагаете информацией об их местонахождении, просим сообщить по телефонам:

8 (999) 304−07−048 (913) 920−76−86.

Гарантируется полная конфиденциальность предоставленной информации.