Новосибирцы присоединились к акции памяти жертв теракта 11 сентября

11 сентября 2025 года жители Новосибирска присоединились к международной акции памяти жертв террористических атак в США, произошедших 24 года назад, когда 19 террористов-смертников захватили четыре пассажирских самолёта и атаковали башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона близ Вашингтона. В результате теракта погибли 2977 человек, 24 пропали без вести, около 6000 получили ранения.
Жертвами теракта стали почти три тысячи человек, ещё около шести тысяч пострадали. В башнях-близнецах после атак вспыхнул пожар, здания начали разрушаться. Люди, которые находились там, оказались в ловушке.
Теракт 11 сентября 2001 года остаётся крупнейшим в мировой истории по числу жертв: в северной башне WTC погибли 1366 человек, в южной — 600, включая 200 человек, выпрыгнувших из окон, а также 341 пожарный, 60 полицейских и 10 медиков. Третий самолёт врезался в Пентагон, четвёртый упал в пустыне Пенсильвании. Спустя 24 года события продолжают изучаться историками и порождают дискуссии, оставаясь символом глобальной борьбы с терроризмом. В Новосибирске трагедию вспоминают как часть общей исторической памяти.