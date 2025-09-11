Новосибирцы присоединились к акции памяти жертв теракта 11 сентября

Теракт 11 сентября 2001 года остаётся крупнейшим в мировой истории по числу жертв: в северной башне WTC погибли 1366 человек, в южной — 600, включая 200 человек, выпрыгнувших из окон, а также 341 пожарный, 60 полицейских и 10 медиков. Третий самолёт врезался в Пентагон, четвёртый упал в пустыне Пенсильвании. Спустя 24 года события продолжают изучаться историками и порождают дискуссии, оставаясь символом глобальной борьбы с терроризмом. В Новосибирске трагедию вспоминают как часть общей исторической памяти.