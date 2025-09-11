Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы присоединились к акции памяти жертв теракта 11 сентября

Трагические события 24-летней давности унесли жизни 2977 человек и изменили мировую безопасность.

Источник: Om1 Новосибирск

11 сентября 2025 года жители Новосибирска присоединились к международной акции памяти жертв террористических атак в США, произошедших 24 года назад, когда 19 террористов-смертников захватили четыре пассажирских самолёта и атаковали башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона близ Вашингтона. В результате теракта погибли 2977 человек, 24 пропали без вести, около 6000 получили ранения.

Жертвами теракта стали почти три тысячи человек, ещё около шести тысяч пострадали. В башнях-близнецах после атак вспыхнул пожар, здания начали разрушаться. Люди, которые находились там, оказались в ловушке.

Теракт 11 сентября 2001 года остаётся крупнейшим в мировой истории по числу жертв: в северной башне WTC погибли 1366 человек, в южной — 600, включая 200 человек, выпрыгнувших из окон, а также 341 пожарный, 60 полицейских и 10 медиков. Третий самолёт врезался в Пентагон, четвёртый упал в пустыне Пенсильвании. Спустя 24 года события продолжают изучаться историками и порождают дискуссии, оставаясь символом глобальной борьбы с терроризмом. В Новосибирске трагедию вспоминают как часть общей исторической памяти.