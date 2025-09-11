Ричмонд
Губернатор Гусев: Более пяти беспилотников ВСУ уничтожили в Воронежской области

Дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали более пяти беспилотников на территории Воронежской области. По предварительной информации, жертв и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Гусев.

Источник: Life.ru

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО на территории четырёх районов области и у её границ были обнаружены и уничтожены более 5 беспилотных летательных аппаратов», — уточнил глава региона.

Режим опасности атаки БПЛА был отменён.

Ранее сообщалось, что за шесть часов силы ПВО нейтрализовали 23 украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Самарской областями. По данным Министерства обороны России, большая часть дронов — 18 — была сбита над Белгородской областью. Ещё четыре беспилотника были уничтожены над Курской областью, и один — над Самарской.

