Губернатор Гусев: Более пяти беспилотников ВСУ уничтожили в Воронежской области

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО на территории четырёх районов области и у её границ были обнаружены и уничтожены более 5 беспилотных летательных аппаратов», — уточнил глава региона.
Режим опасности атаки БПЛА был отменён.
Ранее сообщалось, что за шесть часов силы ПВО нейтрализовали 23 украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Самарской областями. По данным Министерства обороны России, большая часть дронов — 18 — была сбита над Белгородской областью. Ещё четыре беспилотника были уничтожены над Курской областью, и один — над Самарской.