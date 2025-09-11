Ричмонд
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников ВСУ

В регионе сохраняется режим повышенной готовности из-за продолжающейся угрозы атак.

Источник: Аргументы и факты

Системы противовоздушной обороны Воронежской области успешно уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет», — отметил губернатор.

При этом, по словам Гусева, в регионе сохраняется режим повышенной готовности из-за продолжающейся угрозы атак с использованием беспилотников.

Ранее средства противовоздушной обороны ликвидировали 23 украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Самарской областями.