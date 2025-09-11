В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников ВСУ

Системы противовоздушной обороны Воронежской области успешно уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале.
«По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет», — отметил губернатор.
При этом, по словам Гусева, в регионе сохраняется режим повышенной готовности из-за продолжающейся угрозы атак с использованием беспилотников.
Ранее средства противовоздушной обороны ликвидировали 23 украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Самарской областями.