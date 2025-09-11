Из-за пожара в кафе едва не впыхнула многоэтажка в центре Иркутска

Короткое замыкание стало причиной пожара в кафе на улице Декабрьских Событий в Иркутске накануне утром, 10 сентября. Заведение общепита располагалось на первом этаже многоэтажки, что привело к задымлению в здании, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.