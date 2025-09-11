Из-за пожара в кафе едва не впыхнула многоэтажка в центре Иркутска

Короткое замыкание стало причиной пожара в кафе на улице Декабрьских Событий в Иркутске накануне утром, 10 сентября. Заведение общепита располагалось на первом этаже многоэтажки, что привело к задымлению в здании, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
Пламя на одном квадратном метре ликвидировали 11 огнеборцев с помощью четырех машин. Погибших и пострадавших нет.
Напомним, стала известна причина возгорания в многоэтажном доме в 85-м квартале Ангарска. Как выяснилось. пожар случился из-за неисправности газового оборудования. В результате случившегося пострадали два человека.