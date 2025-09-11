Второй день во Владивостоке ликвидируют пожар на складах

Пожар расследуют дознаватели МЧС и прокуратура Первореченского района Владивостока, выясняются причины возгорания. Прокуратура уже установила, что здание не было введено в эксплуатацию в установленном законом порядке и выясняет, а законно ли был получен земельный участок под ними. К делу подключался даже территориальный орган Роспотребнадзора: дым с горящих складов поднимался столь густой, едкий и вонючий, и распространялся он так далеко, что потребовалось взять пробы воздуха на оценку концентрации вредных веществ. Атмосферный воздух исследовали на содержание оксида углерода, диоксида азота, хлороводорода, фтороводорода, аммиака, формальдегида, сернистого ангидрида, сероводорода, углеводородов С12 — С19, ароматических углеводородов и производных бензола. Их допустимая концентрация, вопреки ожиданиям, превышена не была.