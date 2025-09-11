Второй день во Владивостоке ликвидируют пожар на складах

К 12 часам 11 сентября около складов работали команды двух пожарных машин. Открытого горения уже не было, но проливка тлеющих конструкций продолжалась. Доступ на территорию складов, пока продолжается ликвидация пожара, а на пепелище работают эксперты-криминалисты МЧС, закрыт.
Гибель мужчины на пожаре подтвердили в городской службе скорой медицинской помощи. Когда человека вынесли из горящего здания, он уже находился в состоянии клинической смерти. Спасатели МЧС вызвали «скорую помощь», бригада прибыла спустя 19 минут. Врачи приступили к реанимационным мероприятиям, но предотвратить биологическую смерть вслед за клинической не удалось.
Ещё двум мужчинам медицинская помощь была оказана на месте ЧП, госпитализация им не понадобилась. Всего на месте пожара работали четыре бригады ССМП Владивостока. Дополнительную помощь вызвали, так как площадь пожара была обширной, в горящих помещениях и под завалами (обрушилась часть крыши) могли быть ещё пострадавшие.
Пожар расследуют дознаватели МЧС и прокуратура Первореченского района Владивостока, выясняются причины возгорания. Прокуратура уже установила, что здание не было введено в эксплуатацию в установленном законом порядке и выясняет, а законно ли был получен земельный участок под ними. К делу подключался даже территориальный орган Роспотребнадзора: дым с горящих складов поднимался столь густой, едкий и вонючий, и распространялся он так далеко, что потребовалось взять пробы воздуха на оценку концентрации вредных веществ. Атмосферный воздух исследовали на содержание оксида углерода, диоксида азота, хлороводорода, фтороводорода, аммиака, формальдегида, сернистого ангидрида, сероводорода, углеводородов С12 — С19, ароматических углеводородов и производных бензола. Их допустимая концентрация, вопреки ожиданиям, превышена не была.